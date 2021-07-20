Археологи на месте раскопок омского острога Достоевского нашли монету, которой 250 лет

Ученые надеются, что основные артефакты их ждут еще впереди. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске начались раскопки места острога Достоевского, где он провел свою каторгу с 1850 по 1854 году. Он находится за Драмтеатром. Археологи надеются, что смогут найти здесь много интересных вещей. Первые результаты уже есть. Удалось раскопать гвозди, кирпичи с клеймом, монету времен правления Павла I (1796-1801). Нашли ученые и монету того времени. По меньшей мере, ей около 250 лет.

Работы проводит Омский научный центр Сибирского отделения РАН по инициативе регионального минкульта. Археологи надеются, что главные находки их еще только ждут. Уже известно, что все они будут отправлены в омские музеи.

- Мы, надеемся, что в процессе работ обнаружим интересные находки. Культурные слои будут устанавливаться путем шурфовки, стратиграфических раскрытий , – пояснил руководитель работ, научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Михаил Корусенко.