ЧП на омской кондитерской фабрике: Оператор упал в чан с кипящей карамелью

Предварительно, ЧП случилось из-за несоблюдения техники безопасности. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несчастный случай на производстве случился на одной из омских кондитерских фабрик ночью 17 июля.

Как стало известно «Комсомольской правде в Омске», из-за несоблюдения правил техники безопасности в чан с расплавленной карамелью упал оператор цеха.

В пресс-службе областного СУ СК уточнили, что молодой человек 1998 года рождения попятился, споткнулся и случайно сел в емкость с кипящими сладостями. В 03.35 с термическими ожогами 1, 2, 3 степени живота, верхних и нижних конечностей – в общей сложности 15% тела – его доставили в БСМП-1.

По факту случившегося начали проверку.