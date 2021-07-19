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19 июля 2021 16:36

ЧП на омской кондитерской фабрике: Оператор упал в чан с кипящей карамелью

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается Следственный комитет
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Предварительно, ЧП случилось из-за несоблюдения техники безопасности.

Предварительно, ЧП случилось из-за несоблюдения техники безопасности.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несчастный случай на производстве случился на одной из омских кондитерских фабрик ночью 17 июля.

Как стало известно «Комсомольской правде в Омске», из-за несоблюдения правил техники безопасности в чан с расплавленной карамелью упал оператор цеха.

В пресс-службе областного СУ СК уточнили, что молодой человек 1998 года рождения попятился, споткнулся и случайно сел в емкость с кипящими сладостями. В 03.35 с термическими ожогами 1, 2, 3 степени живота, верхних и нижних конечностей – в общей сложности 15% тела – его доставили в БСМП-1.

По факту случившегося начали проверку.