На продаже поддельного алкоголя банда омичей заработала 8 миллионов

Омичи 8 месяцев подделывали элитный алкоголь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске до суда дошло дело семерых омичей, которые организовали банду, занимавшуюся производством и продажей паленого алкоголя. Прибыльный бизнес они организовали еще в 2019 и 8 месяцев до мая 2020 года успешно им занимались. Омские бутлегеры подделывали известные марки крепкого алкоголя, самыми известными среди них оказались «HENNESSY», «Jack Daniels» и «Captain Morgan». Были и другие марки, которые подделывали омичи. Общий ущерб от их подпольного производства составил 8 миллионов рублей.

Теперь их обвиняют сразу по нескольким статьям, рассказали в пресс-службе суда. Дело уже в ближайшее время рассмотрят по существу в Кирвском суде Омска.