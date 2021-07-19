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Общество19 июля 2021 14:22

На продаже поддельного алкоголя банда омичей заработала 8 миллионов

Семеро приятелей теперь предстанут перед судом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи 8 месяцев подделывали элитный алкоголь.

Омичи 8 месяцев подделывали элитный алкоголь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске до суда дошло дело семерых омичей, которые организовали банду, занимавшуюся производством и продажей паленого алкоголя. Прибыльный бизнес они организовали еще в 2019 и 8 месяцев до мая 2020 года успешно им занимались. Омские бутлегеры подделывали известные марки крепкого алкоголя, самыми известными среди них оказались «HENNESSY», «Jack Daniels» и «Captain Morgan». Были и другие марки, которые подделывали омичи. Общий ущерб от их подпольного производства составил 8 миллионов рублей.

Теперь их обвиняют сразу по нескольким статьям, рассказали в пресс-службе суда. Дело уже в ближайшее время рассмотрят по существу в Кирвском суде Омска.