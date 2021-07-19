Омичка отдала мошенникам-инвесторам 2 миллиона рублей

В движении денег теперь разбирается полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 55-летняя омичка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Некоторое время назад ей позвонил мужчина и предложил заняться инвестициями, чтобы увеличить доход. Женщина сомневалась, но все же приняла предложение, вот только средств на первый взнос у нее не было. Тогда мошенник предложил взять кредит, а выплачивать его с прибыли от инвестиций. Он через демонстрацию экрана следил за тем, как омичка подавала заявки на кредиты.

- Я была уверена, что не одобрят, - рассказала омичка в полиции. – Но он настоял. Говорит: «Давайте заявочку закинем». И мне действительно одобрили кредиты в нескольких банках.

В общей сложности омичка отдала мошенникам для инвестиций более 2 миллионов, и действительно получала прибыль, которую ей тоже предлагали инвестировать. Но, когда пришло время платежей по кредитам, омичка захотела получить дивиденды. Мошенники предложили заплатить страховку, это и навело омичку на мысль о том, что она попала к мошенникам. Как уточнили в пресс-службе полиции, по заявлению женщины возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.