Треть омичей боится столкновения с электросамокатами

В Омске стали чаще встречаться электросамокаты, омичи не определились, как к ним относятся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим летом без труда можно встретить в парках или на набережной Иртыша множество людей на электросамокатах. Их количество уже вполне может посоперничать с количеством велосипедистов. Исследователи выяснили, как омичи относятся к новому виду транспорта. Оказалось, что совсем неоднозначно.

46% пешеходов в Омске не чувствуют себя в безопасности из-за обилия велосипедистов и самокатчиков, но в тоже время 63% положительно относятся к таким видам транспорта, отмечая в числе плюсов экологичность, доступность и экономию денег на проезд, а вот в минусы записывают зависимость от погоды. Такими данными поделились в агентстве «Манго Иншуринг». Исследователи также подчитали, что четверть опрошенных уже попадали в аварии с велосипедистами и самокатчиками и еще 15% избежали столкновения в последний момент. Не добавляет безопасности пешеходам и то, что 70% велосипедистов в Омске передвигаются исключительно по пешеходным дорожкам.