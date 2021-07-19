Омича убило током во время починки автомобиля

В поселке Ростовка Омской области сейчас разбираются в обстоятельствах гибели местного жителя. По предварительной версии следствия, 35-летний местный житель накануне занимался починкой своей машины марки «Камаз». Чтобы понять, в чем именно неисправность и починить ее, мужчине пришлось залезть на кабину. Но, как предполагают, место для парковки он выбрал неудачное. Совсем рядом проходили провода высоковольтных линий электропередач, один из которых мужчина задел. От мощного удара током мужчина скончался на месте.

Сейчас по факту смерти омича проводят проверку следователи следственного комитета. После этого будут установлены все обстоятельства произошедшего.