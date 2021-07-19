О плановом отключении горячего водоснабжения в августе

АО «Омск РТС» сообщает о плановом отключении ГВС: с 00.00 04.08.2021 до 24.00 17.08.2021, согласно утверждённому «Графику остановок и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей АО «Омск РТС» в летний период 2021», будет произведено отключение горячего водоснабжения потребителей от ТЭЦ-5: Южного, Октябрьского лучей ТЭЦ-5.

Прекращается ГВС потребителей по улицам: Романенко, Ермолаева, 50 лет ВЛКСМ, Юбилейная, Товстухо, 75-й Гвардейской Бригады, П. Осминина, пр. Космический, Пархоменко, Олимпийская, Окружная дорога, 3-я Молодёжная, пер. Камерный, 20 лет РККА, 3-й Разъезд.

Посмотреть поадресный перечень отключения горячего водоснабжения в 2021 году можно по ссылке https://www.omskrts.ru/users/people/timetable/. АО «Омск РТС» обращает внимание, что в графике представлены только дома, получающие горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Если вы не нашли свой дом в графиках – обратитесь в свою управляющую компанию или к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение.