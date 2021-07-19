21-22 июля в районе улицы Дианова пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний: С 10.00 21.07.2021 до 20.00 22.07.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода I луча КРК, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улицы Дианова.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.