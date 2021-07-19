В многоэтажке в центре Омска затопило подвал горячей водой

В подвале уже долгое время постоянно стоит вода. Фото: ВКонтакте

Пока лето в самом разгаре, можно не слишком переживать за трубы и отопление. До осени еще нужно дожить, но уже сейчас в городе ведут подготовку трубопроводов, даже перекрывают улицы, чтобы провести ремонт. Но все равно не обходится без аварий.

В волнующей ситуации оказались и жильцы дома №9/5 по улице 20 лет РККА. В старенькой трехэтажке, как пишут жильцы, уже год не могут окончательно справиться с прорывом трубы в подвале. Он так и стоит затопленный. В подтверждение омичи выложили фото, на которых видно, что в подвал действительно не попасть, все в воде. Довольно длинная палка, приставленная к стене, уходит под воду почти на половину.

- Уже год затоплен подвал водой и канализацией, горячую воду просто отключили, и ее нет уже 1,5 месяца. Не могут найти причину затопления горячей водой. И на этом что-либо перестали делать, - пишут обеспокоенные жильцы. Они переживают, что если дела пойдут так и дальше, что к холодам отопления они просто не дождутся. В комментариях