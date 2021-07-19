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Общество19 июля 2021 10:30

Самолет из Омска задержали на сутки из-за пожаров в Якутии

Борт отправили с соседний аэропорт
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В Якутии пока нелетная погода.

В Якутии пока нелетная погода.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Якутии сейчас бушуют страшные пожары, большую часть республики затянуло густым дымом. Из-за плохой видимости там временно приостановили авиационное и водное сообщение.

В связи с этим самолет, направлявшийся в ночь на 18 июля по маршруту Анапа-Омск-Якутск, приземлился в соседнем городе Мирном.

По информации аэропорта Якутска, из-за отсутствия видимости задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. Принимать и отправлять рейсы начнут только после улучшения метеоусловий.

Сообщается также, что самолет прибудет в место назначения только сегодня, 19 июля днем.