Самолет из Омска задержали на сутки из-за пожаров в Якутии

В Якутии пока нелетная погода. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Якутии сейчас бушуют страшные пожары, большую часть республики затянуло густым дымом. Из-за плохой видимости там временно приостановили авиационное и водное сообщение.

В связи с этим самолет, направлявшийся в ночь на 18 июля по маршруту Анапа-Омск-Якутск, приземлился в соседнем городе Мирном.

По информации аэропорта Якутска, из-за отсутствия видимости задержаны рейсы как на прибытие, так и на отправление. Принимать и отправлять рейсы начнут только после улучшения метеоусловий.

Сообщается также, что самолет прибудет в место назначения только сегодня, 19 июля днем.