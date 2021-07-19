Омичи пожаловались на сломанные деревья в Советском парке

Деревья на целой аллее оказались повреждены. Фото: ВКонтакте

В омских парках продолжают благоустройство. В соцсетях жители Нефтяников пожаловались на реконструкцию в Советском парке. Больше всего омичей возмутило состояние деревьев, в котором их оставили строители. После прокладки пешеходной дорожки кора нескольких деревьев оказалась содранной, ветки сломаны, а в некоторых местах техникой разрыли корни.

С некоторых деревьев содрали кору. Фото: ВКонтакте

- Полным ходом идет благоустройство Советского парка! Вот только возникает вопрос: останутся ли в парке какие-нибудь зеленые насаждения после такого благоустройства? Десятки поврежденных и сломанных деревьев, вывороченные корни у целой аллеи! Работу подрядчика никто не контролирует? – написала недовольная омичка.

У некоторых растений выкопали корни. Фото: ВКонтакте

Пока работы не закончены, но состояние деревьев все же оставляет желать лучшего. Не известно, переживут ли растения такое обращение