Омич отобрал у знакомой золотую цепь и сел за это в тюрьму

Жажда легкой наживы обернулась для омича реальным сроком и крупным штрафом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конфликт между омичем и его приятельницей произошел в январе 2021 года. Тогда компания собралась у женщины, вместе они выпивали и в ходе застолья 47-летний омич решил, что ему очень приглянулись дорогие украшения приятельницы. Он приказал снять золотую цепочку с крестом. Женщина отказалась и получила несколько тяжелых ударов. После этого омичка испугалась за свою жизнь и послушно отдала украшения приятелю. Мужчина сразу после этого из квартиры сбежал. Цепочку и крестик сдал в ломбард.

Ущерб от его действий оценили в 118 тысяч рублей. На омича завели дело за грабеж, и оно дошло до суда. Учитывая, что омич уже был судим, его приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Как отметили в пресс-службе прокуратуры, во время следствия омич возместил ущерб, 16 тысяч рублей. Остальные 102 тысяч он будет должен выплатить знакомой после заключения.