Жительница Омска пожаловалась на таксиста, который протащил ее по земле

Пассажирка такси в результате происшествия содрала кожу на ноге. Фото: «Инцидент Омск»

Неприятная ситуация случилась с клиенткой службы такси в Омске. Девушка рассказывает, что поздно вечером они ехали из поселка Солнечного в Биофабрику. Ее подруга успела сесть в салон, а она немного задержалась.

Водитель, не убедившись, что пассажирка в безопасности, тронулся и протащил ее по земле несколько метров. В результате у потерпевшей оказалась содрана кожа в нескольких местах на ноге.

– Я села в буквальном смысле на шпагат. Содрала колено и разодрала ногу! На что водитель не отреагировал просто никак – ни извинений, ни какой-либо компенсации. Всю дорогу ехал с наглым лицом. Когда я отошла от шока, сказала ему: «Вы даже не извинились». На что он мне ответил, что он неспециально! – негодует пассажирка.

Девушка приложила к этому посту, размещенному в паблике «Инцидент Омск», скриншот из приложения, где указаны личные данные водителя. В комментариях написал и человек, фото которого разместили. Мужчина сильно удивился, что кто-то работал от его имени – ведь он сейчас работает дальнобойщиком и находится за пределами региона.

Вскоре он все-таки нашел человека, который воспользовался его аккаунтом, чтобы выполнять работу. Находившийся за рулем водитель в свою очередь рассказал, что пострадавшая девушка якобы была пьяна.