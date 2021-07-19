В центре Омска вандалы расписали фонтан на Театральной площади

Омичи заметили надписи на фонтане в центре. Пока их не убрали. Фото: ВКонтакте

Внимательные омичи заметили, что совсем недалеко от нового согласованного граффити в центре Омска появились другие рисунки, которые облик города никак не красят. Неизвестные расписали бортики фонтана на Театральной площади перед Музыкальным театром. Надписи и свастику заметили на фонтане в минувшие выходные.

- Стыд и срам! Центр города. Как закрашивать что-то путёвое, так тут как тут, а здесь такое, - комментирует автор поста с фотографией. Его поддержали и другие омичи. Фонтан находится в аварийном состоянии и пока не работает. Чинить его собирались в следующем году.