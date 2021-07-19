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Общество19 июля 2021 8:48

В центре Омска вандалы расписали фонтан на Театральной площади

Граффити появились на бортике аварийного фонтана в минувшие выходные
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи заметили надписи на фонтане в центре. Пока их не убрали.

Омичи заметили надписи на фонтане в центре. Пока их не убрали.

Фото: ВКонтакте

Внимательные омичи заметили, что совсем недалеко от нового согласованного граффити в центре Омска появились другие рисунки, которые облик города никак не красят. Неизвестные расписали бортики фонтана на Театральной площади перед Музыкальным театром. Надписи и свастику заметили на фонтане в минувшие выходные.

- Стыд и срам! Центр города. Как закрашивать что-то путёвое, так тут как тут, а здесь такое, - комментирует автор поста с фотографией. Его поддержали и другие омичи. Фонтан находится в аварийном состоянии и пока не работает. Чинить его собирались в следующем году.