Ирина Дятлова назначена директором Райффайзенбанка в Омске

Ирина Дятлова, директор отделения Райффайзенбанка в Омске

Директором отделения Райффайзенбанка в Омске стала Ирина Дятлова. Она будет заниматься развитием розничного и корпоративного бизнеса в городе, отвечать за работу с предпринимателями и премиальными клиентами.

«Уверена, что опыт и знания Ирины позволят нам успешно развиваться в Омске. Одной из ключевых задач мы видим рост клиентской базы при сохранении высоких стандартов обслуживания. Мы стремимся стать самым рекомендуемым банком, для этого необходимо повышать лояльность клиентов, искать новые эффективные инструменты взаимодействия с ними», - отметила Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Ирина Дятлова имеет два высших образования, окончила школу бизнеса МГИМО, Академию бизнеса EY. Банковскую карьеру начинала в Сбербанке, затем в течение 19 лет занимала руководящие посты в Банке ВТБ.