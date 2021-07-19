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Общество19 июля 2021 8:08

Солнце и жара: какую погоду обещают синоптики омичам

Погода будет стабильной, но может понравиться не всем
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Неделю в Омске будет около +30 градусов.

Неделю в Омске будет около +30 градусов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После холодного циклона Омская область оказалась во власти по-настоящему летней жары. В этом году такими перепадами омичей уже не удивить, так проходит все лето. Уже завтра по прогнозам Обь-Иртышского УГМС в Омской области ожидают потепление до +28 градусов. Дальше температура будет только расти и ее пик придется на выходные. Синоптики обещают до +33 градусов. Также не будет в эту неделю и осадков, даже облачность практически не спасет от палящего солнца.

Спадать температура начнет в начале следующей недели, примерно тогда же снова придут дожди. Пока же можно наслаждаться теплом и планировать отдых на природе.