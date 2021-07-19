Омич на трассе ночью вылетел в кювет и погиб

Машина перевернулась, когда вылетела с трассы. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в Омской области произошло серьезное ДТП, в котором погиб человек. Все случилось на ночной трассе в Таврическом районе. Сообщение об аварии поступило в полицию около 23:35, выехавшие на место инспекторы предварительно установили, что в районе первого километра дороги «Новотелегино-Копейкино» водитель внедорожника «Лексус» не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина после съезда с дороги перевернулась.

Водитель в аварии погиб, а вот его спутница выжила. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В результате аварии 29-летний водитель погиб на месте, а его пассажирка 32 лет попала в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются следователи, проходит проверка, уточнили в пресс-службе полиции.