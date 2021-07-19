Депозитный счет нотариуса при сделках с недвижимостью – безопасно, удобно, быстро

Намереваясь заключить сделку по приобретению или отчуждению недвижимости, граждане сталкиваются с проблемой выбора порядка расчета по договору.

Перечисление денежных средств на депозитный счет нотариуса – надежный, удобный, безопасный, а, главное быстрый способ расчета по сделке.

Публичный депозитный счет нотариуса - это специальный защищенный счет, к которому не имеет доступа никто кроме нотариуса – владельца счета. Этот счет защищен от банкротства банка, а также за сохранность денежных средств, размещенных на этом счете, нотариус несет полную имущественную ответственность.

Нотариус самостоятельно осуществляет перевод денежных средств со своего депозитного счета на счет продавца после исполнения условия, указанного в договоре. Чаще всего таким условием является осуществление государственной регистрации права собственности на имя покупателя.

Еще одним преимуществом депозитного счета нотариуса является то, что при переводе денежных средств со счета нотариуса на счет продавца, независимо от суммы перевода или от банка - получателя средств, никакие проценты от переводимой суммы не взыскиваются.

Продавцу и покупателю рекомендуется посетить нотариуса для консультации перед заключением сделки. На такой консультации нотариус огласит список необходимых для заключения сделки документов, а также предоставит реквизиты своего депозитного счета, на котором будут размещены денежные средства. Денежные средства можно разместить на депозитном счете нотариуса путем безналичного перечисления. По соглашению сторон это можно сделать как до, так и после заключения договора. Нотариус по заявлению покупателя принимает денежные средства на свой счет для последующего расчета по сделке. С момента получения нотариусом денежных средств обязательство покупателя по сделке считается исполненным.

Нотариус удостоверяет договор купли-продажи, в котором предусматривается как порядок расчета через депозитный счет, так и случаи возврата денежных средств покупателю и условия выплаты денежных средств продавцу.

Нотариус отправляет документы на государственную регистрацию в Росреестр по каналам электронной связи, и после государственной регистрации права собственности на имя покупателя, как правило эта процедура занимает один день, нотариус перечисляет денежные средства на счет продавца.

Таким образом, депозитный счет нотариуса сводит к минимуму риски для участников сделки, экономит время и является самым надежным и безопасным способом расчетов.

Камакина Марина Витальевна – помощник нотариуса