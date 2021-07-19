Компания «Омск РТС» внедрила новый сервис для юридических лиц

У абонентов АО «Омск РТС» - юридических лиц появилась возможность оплачивать услуги и передавать показания приборов учёта через мобильное приложение «Комби». Скачать его можно в магазинах приложений App Store или Google Play.

Взаимодействовать с компанией через приложение могут организации и индивидуальные предприниматели. Приложение «Комби» заменяет потребителю Личный кабинет – через него можно привязать один или несколько лицевых счетов, передать показания счётчиков, оплатить начисления за отопление и горячую воду, отправить заявку на опломбировку прибора учёта, задать вопрос специалистам АО «Омск РТС».

Мобильное приложение «Комби» является бесплатным, оплата услуг АО «Омск РТС» через приложение производится без комиссии.

- Благодаря широкой линейке сервисов удалённого обслуживания АО «Омск РТС», потребители могут оплатить начисления по квитанциям, передать показания приборов учёта и получить консультацию, не посещая офисы компании. В частности, приложение «Комби» могут использовать и физические, и юридические лица. АО «Омск РТС» стремится, чтобы дистанционные сервисы были доступны в любое время, в любом месте, с любого устройства. Именно поэтому их перечень постоянно расширяется, - отмечает заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.