Жительница Омска с тремя детьми в машине протаранила трамвай

Авария сдучилась в районе улицы Богдана Хмельницкого.

Авария случилась на перекрестке Шебалдина – 11-я Линия. 46-летняя женщина, двигавшаяся на «КИА Сорренто» в сторону улицы Богдана Хмельницкого, проигнорировала красный свет и влетела в трамвай.

В салоне легковушки находились три ребенка: мальчик 2009 г.р. и девочки 2004 и 2011 г.р.). Детей с травмами увезли больницу.

В трамвае в момент ДТП ехали восемь пассажиров. Им помощь не понадобилась.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.