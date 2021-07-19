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Происшествия19 июля 2021 5:49

Жительница Омска с тремя детьми в машине протаранила трамвай

В общественном транспорте d момент ДТП находились 8 пассажиров
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Авария сдучилась в районе улицы Богдана Хмельницкого.

Авария сдучилась в районе улицы Богдана Хмельницкого.

Авария случилась на перекрестке Шебалдина – 11-я Линия. 46-летняя женщина, двигавшаяся на «КИА Сорренто» в сторону улицы Богдана Хмельницкого, проигнорировала красный свет и влетела в трамвай.

В салоне легковушки находились три ребенка: мальчик 2009 г.р. и девочки 2004 и 2011 г.р.). Детей с травмами увезли больницу.

В трамвае в момент ДТП ехали восемь пассажиров. Им помощь не понадобилась.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.