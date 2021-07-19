Третья волна: За выходные в омских больницах от ковида умерло 10 человек

От коронавируса с начала пандемии умерло уже 1600 омичей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Третья волна коронавируса в Омской области бьет рекорды. Цифры прироста больных самые большие за все время. Ежедневно медики фиксируют в среднем по 350 новых случаев ковида. Власти вынуждены перепрофилировать больницы под пациентов с коронавирусом. Дополнительные место приходится выделять почти каждую неделю.

Растет и смертность. Только за последние выходные от коронавируса в омских больницах скончалось 10 человек. Всего же с начала пандемии от ковида умерло 1600 сибиряков. Ранее в исследовании сообщалось, что Омская область - один из лидеров в последнее время по смертности от covid-19. Привито за все время более 300 тысяч омичей.