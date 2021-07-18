Жуткая авария в Омске: Машина от удара улетела в кювет

После ДТП машина чуть не въехала в дом. Фото: ВКонтакте

Крупная авария произошла в субботу вечером. На перекрестке улиц 20 лет РККА и Шебалдина столкнулись две машины - КИА и "Тойота". Удар был такой силы, что обе иномарки отбросило в разные стороны. КИА улетела в кювет. Машина едва не въехала после удара в частный дом, расположенный у перекрестка.

Кто виноват, разберутся в ГИБДД. В этом месте постоянно бьются машины.

- В Тойоте был пассажир с ребёнком. Она двигалась на зелёный сигнал светофора по ул. 20 лет РККА. КИА неслась уже на красный, надеясь проскочить, - написали в соцсетях очевидцы этой аварии.