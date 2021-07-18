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Общество18 июля 2021 7:16

За сутки от коронавируса скончались шестеро омичей

Третья волна ковида не отступает
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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За сутки от коронавируса скончались шестеро омичей.

За сутки от коронавируса скончались шестеро омичей.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Только за сутки диагноз подтвердился у 344 сибиряков. Всего же на данный момент ковидом переболели с начала пандемии более 56 тысяч человек.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни. За сутки от него скончались шестеро омичей. Всего же с начала пандемии от ковида умерло более 1500 жителей региона. Ранее сообщалось, что Омская область в лидерах по смертности от коронавируса. В регионе продолжают перепрофилировать места в больницах под пациентов с коронавирусом.

Всего же вакцинировано более 300 тысяч омичей.