За сутки от коронавируса скончались шестеро омичей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Только за сутки диагноз подтвердился у 344 сибиряков. Всего же на данный момент ковидом переболели с начала пандемии более 56 тысяч человек.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни. За сутки от него скончались шестеро омичей. Всего же с начала пандемии от ковида умерло более 1500 жителей региона. Ранее сообщалось, что Омская область в лидерах по смертности от коронавируса. В регионе продолжают перепрофилировать места в больницах под пациентов с коронавирусом.

Всего же вакцинировано более 300 тысяч омичей.