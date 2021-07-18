На окраине Омска из водосточного люка забил гейзер

Необычную картину наблюдали жители на окраине Омска. На Московке произошла коммунальная авария. Из-под земли в районе канализационного люка неожиданно забила вода. Видео с места ЧП появилось в социальных сетях. Со стороны все это очень напоминало небольшой гейзер. Поток воды был настолько большой, что даже немного приподняло канализационный люк.

Что именно произошло, непонятно. Однако из-за коммунальной аварии вмиг затопило всю улицу Малогвардейская. Сотни метров асфальта скрыло водой. Только после этого последствия ЧП устранили.