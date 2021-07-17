Аналитики: Омск в тройке городов, где резко подорожало жилье в новостройках

Стоимость квадратного метра в омских новостройках, по данным аналитиков, достигла 75 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске резко подорожало жилье. Особенно это касается квартир в новостройках. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН после исследования уровня цен на жилплощадь в крупных городах. За последние три месяца жилье в новостройках в Омске подорожало аж на 14%! Стоимость квадратного метра, по данным аналитиков, достигла 75 тысяч рублей. Таким образом, по росту этого показателя наш город попал в тройку.

Но все это не идет в сравнение с Краснодаром. Там за последние месяцы квартиры в новостройках взлетели в цене аж на 34%! Квадрат жилья стоит там в районе 100 рублей. На третьем месте Новосибирск - + 7%.

В целом же в крупных городах за три месяца жилье в новостройках подорожало в среднем на 5%.