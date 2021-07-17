В Омской области утонула 18-летняя сибирячка

Девушку не смогли спасти. Фото: ВКонтакте

Трагедией закончился поход на речку в Муромцевском районе. 18-летняя девушка пришла искупаться на речку Тара вместе со своим родственником. Не смутила ее и прохладная погода, и то, что русло водоема здесь очень опасное: крутой вход в реку и многочисленные водовороты.

Около села Низовое она зашла в воду, но в итоге утонула. Спасти девушку не удалось. Что именно случилось во время купания, не сообщается.

Добавим, что с начала летнего сезона в Омской области утонуло уже 38 человек.