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Происшествия17 июля 2021 9:38

В Омской области утонула 18-летняя сибирячка

Девушка пришла купаться вместе с родственником
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Девушку не смогли спасти.

Девушку не смогли спасти.

Фото: ВКонтакте

Трагедией закончился поход на речку в Муромцевском районе. 18-летняя девушка пришла искупаться на речку Тара вместе со своим родственником. Не смутила ее и прохладная погода, и то, что русло водоема здесь очень опасное: крутой вход в реку и многочисленные водовороты.

Около села Низовое она зашла в воду, но в итоге утонула. Спасти девушку не удалось. Что именно случилось во время купания, не сообщается.

Добавим, что с начала летнего сезона в Омской области утонуло уже 38 человек.