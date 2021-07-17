В омском аэропорту чаек назвали главными врагами самолетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омском аэропорту высказались о соседстве с "Птичьей гаванью". Как считают там, это небезопасно в первую очередь из-за постоянно летающих птиц. Это может привести к столкновению пернатых с самолетами. Борются с ними в аэропорту с помощью специальных отпугивателей. Но чайки их не особо боятся, поэтому чаще других птиц попадают в инциденты с лайнерами. Их-то в аэропорту и считают своими главными врагами.

- Вороны никогда не приближаются к воздушному судну и никуда не лезут. Чайки в целом ведут себя довольно глупо и бесстрашно. Никакие шумы их особо не пугают, ровным счетом как и печальный опыт сородичей, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Омского аэропорта.

Там говорят, что разговоры о переносе аэропорта ведутся давно. Но ему придется соседствовать с парком «Птичья гавань».

- Разумеется, на данный момент никто не собирается переносить аэропорт или ликвидировать парк. Именно поэтому нам, имея совершенно разные и, казалось бы, несовместимые задачи, приходится как-то сосуществовать, - сказали в аэропорту.