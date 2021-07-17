Подземный переход в центре Омска разукрасят в яблочную тему

Художники уже сделали набросок будущей композиции.

Новыми красками в ближайшее время заиграет подземный переход у «Яблоньки» на улице Ленина. Его планируется разукрасить во время фестиваля «Омский Стрит-Арт 2021». Художники уже даже сделали набросок будущей композиции на стенах перехода. В ближайшее время его начнут раскрашивать. Скорее всего, к работе художники приступят сегодня, 17 июля.

Логично, что в этом месте стены решили разукрасить в яблочную тему. Совсем скоро из простых серых стен здесь сделают настоящий шедевр. Предполагается, что переход станет очень ярким. Добавим, что организатором фестиваля выступил музей «Либеров-центр» при поддержке министерства культуры Омской области.