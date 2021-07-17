Пенсионеров не будут пускать на матчи омского «Иртыша»

Первую домашнюю встречу нового сезона «Иртыш» проведёт 20 июля с клубом «Зенит» из Ижевска Фото: ВКонтакте

Омичам старше 65 лет запретили посещать домашние матчи омского «Иртыша», которые будут проходить на стадионе «Красная звезда». Связано это, конечно, же с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией. В Омской области бушует третья волна коронавируса.

- Согласно решению оперштаба Омской области по ситуации с коронавирусом количество зрителей на ближайшие домашние матчи ФК «Иртыш» будет ограничено. Это связано с ростом заболеваемости в регионе, - говорится в официальном сообщении на сайте клуба. - Билеты будут выдаваться бесплатно в порядке живой очереди в день матча начиная с 18:00 при входе в манеж СК «Красная звезда» и соблюдении санитарных норм. Лиц старше 65 лет мы призываем отказаться от посещения спортивных мероприятий.

Первую домашнюю встречу нового сезона «Иртыш» проведёт 20 июля с клубом «Зенит» из Ижевска. Трансляцию можно будет посмотреть на 12 канале.