Омская область попала в топ-10 регионов, где больше всего приверженцев здорового образа жизни

Жители Омска отмечали в опросе, что любят спорт. Фото: Лилия КОЗЛОВА

Портал Finexpertiza провел любопытное исследование и изучил, где больше в России больше всего приверженцев ЗОЖ. В целом по России результат оказался неутешительным – за пандемийный 2020 год в стране стало на 25% меньше зожников.

Тем не менее можно выделить несколько регионов, где таких людей по-прежнему много. На первом месте оказался Тарарстан. Второе место досталось Ингушетии, третье – Северной Осетии. Также в здоровую десятку вошли Калининградская область и Псковская области, Севастополь, Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Удмуртия и Омская область.

Наименее же здоровый образ жизни ведет население Тывы, далее по возрастающей следуют Камчатский край, Карачаево-Черкесия, Томская и Тверская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область, Хабаровский край, Дагестан и Тульская область.

В Санкт-Петербурге (317 баллов) ситуация приблизительно соответствует среднероссийскому уровню (325 баллов), в столице дело с ЗОЖ обстоит хуже – (241 балл).

Добавим, что результаты подсчитывались с учетом нескольких критериев: курение, употребление соли и алкоголя, доля овощей в рационе, а также физические нагрузки.