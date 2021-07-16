В центре Омска одна из улиц станет односторонней

Ездить по-новому придется уже в следующем месяце. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В мэрии предупреждают омичей о грядущих изменениях в организации движения по улице Учебная. Она находится совсем рядом с перекрестком улиц Маршала Жукова и Масленникова. Сейчас там можно передвигаться в обоих направлениях, но власти планируют оставить только движение в строну Масленикова.

Изменения решили ввести на участке от Маяковского до дома №125 по улице Учебная. Как отметили специалисты, ширина дороги в это месте не позволяет безопасно разъехаться автомобилям и пройти пешеходам. Совсем рядом там находится детский сад №53, до которого трудно добираться родителям с детьми. Одностороннее движение на опасном участке введут с 9 августа, до этого времени там появятся соответствующие дорожные знаки.