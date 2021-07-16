На выходных в Омск вернется тепло

На выходных должно потеплеть, но местами все еще будут идти дожди. Фото: Веселовская Анна

На этой неделе в Омске держалась по-осеннему холодна погода. Область попала в середину циклона, который принес резкое похолодание до +15 и постоянные дожди. Осадки пока не прекратятся, а вот температура в выходные порадует повышением. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, уже завтра, в субботу 17 июля, температура поднимется до +25 градусов. Такая тенденция сохранится в воскресенье. Местами обещают дожди, грозы. По ночам в отдельных районах области возможны туманы. Ночью, кстати, будет немного прохладно, температура опустится до +12 градусов.

Примерно такая погода сохранится и в начале следующей недели. По долгосрочным прогнозам жара вернется в Омск только к следующим выходным.