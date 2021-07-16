Омичи не договорились из-за высоты крыши и пошли в суд

Соседи дошли до суда из-за скатывающегося с крыши снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

В конфликте соседе из Муромцево в Омской области пришлось разбираться суду. Одна из жительниц райцентра пыталась самостоятельно договориться с соседями, но не преуспела. Их гаражи стояли рядом, но один был выше, чем другой. Из-за этого каждую зиму снег скатывался на крышу более низкой постройки, а потом падал между гаражами. Из-за того, что гаражи стоят слишком близко, вычистить его не получается, а весной он начинает таять и подмывает стены.

Омичка обратилась в суд и потребовала, чтобы соседи уменьшили высоту своего гаража и переделали крышу, но суд ей отказал. Она и сама нарушила правила, построив гараж слишком близко к чужому. Суд обязал соседей оборудовать систему снегоотвода, чтобы он не скапливался между строениями, но больше ничего менять не стали.