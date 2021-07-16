Понравился рисунок на дисках: В Омске задержали пожилого мужчину, снявшего колеса с чужого авто

Задержанный сообщил, что готов отправиться в колонию. Фото: скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Жительницу Центрального округа в три часа ночи 16 июля разбудил подозрительный металлический скрежет во дворе. Выглянув в окно, она заметила, как с соседской «Тойоты РАВ 4» снимают колеса. Женщина сразу позвонила в полицию и хозяйке авто.

На место направили ближайший патруль. Полицейские приехали в течение пяти минут, увидели, что на машине уже нет задних колес, но успели найти вора по горячим следам. Во время обхода окрестностей они заметили пожилого мужчину, который грузил колеса в багажник своей машины такой же марки.

60-летний задержанный объяснил: не смог удержаться, потому что ему понравился рисунок на дисках. Ранее он уже был судим.

– Соблазнился. Хороший рисунок был на диске. Пока снимал, наделал много шума, наверное, – признал ошибку рецидивист.

– Почему только два колеса сняли?

– А сколько надо было? – удивился задержанный. – Я же один. Если б я был Геракл, я бы все четыре успел снять, может быть.

– Вы знаете по какой статье вас ждет наказание?

– А мне все равно. Я попался, понесу наказание. Я же не буду плакать на коленях, мне за 60 лет. Я все в этой жизни повидал, так что я готов.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Похищенные колеса возвращены владелице иномарки – 44-летней омичке, которая выразила благодарность в адрес полицейских за оперативную и слаженную работу.

Фото: УМВД России по Омской области