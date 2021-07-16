Новый антирекорд: за сутки ковидом заразились 339 омичей

Заражаемость ковидом продолжат расти в нашем регионе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже больше года коронавирус не оставляет весь мир и Омскую область. Казалось, что самая большая интенсивность заражения была во вторую волну, тогда фиксировали в среднем по 250 заражений в сутки, но третья волна продолжает удивлять. Сегодня минздрав зафиксировал 339 новых случаев заражения коронаирусом. Всего с начала пандемии им заболел 55 751 омич.

Выздоровели 82 человека. А за весь период наблюдений этот показатель составил 43 128 человек.

К сожалению начинает понемногу расти и смертность. Сегодня зафиксировали 7 погибших. За все время пандемии не пережили ковид в Омской области 1 590 человек.

В прививочной компании поучаствовали уже 375 519 человек. Полностью привиты 255 097 человек, а ожидают второго компонента 120 422 человека.