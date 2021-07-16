Возле омской больницы задержали пьяного таксиста

Пьяного таксиста помогли утихомирить росгвардейцы. Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Машину такси, вилявшую по дороге из стороны в сторону, заметили другие участники движения. Они заставили водителя остановиться на парковке возле больницы. Таксист был пьян и вел себя агрессивно.

Заметивший происходящее на стоянке сторож медучреждения нажал на тревожную кнопку. На вызов приехали росгвардейцы.

– Патрульный экипаж Росгвардии задержал 51-летнего гражданина, имевшего явные признаки опьянения, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали водителя прибывшему экипажу ГИБДД.