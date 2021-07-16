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Происшествия16 июля 2021 11:23

Стало известно, когда в Омск вернется жара

Холод совсем скоро уйдет из региона
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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На следующей неделе будет солнечно и тепло.

На следующей неделе будет солнечно и тепло.

Фото: ВКонтакте

Всю неделю в Омске стоит холодная и дождливая погода. Ночами температура воздуха падает ниже +10. Однако в ближайшее время погода сжалится над омичами. В регион вернется тепло. Температура воздуха начнет расти уже в выходные 17-18 июля. Синоптики обещают до +22...+24 градусов. Но дожди никуда не уйдут.

В понедельник обещают до +25. И в дальнейшем температура воздуха будет только расти с каждым днем. К концу недели воздух прогреется до привычных омичам +30 градусов. Дожди отступят. Будет стоят солнечная погода всю неделю.