Омичам отключат 20 основных телеканалов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Серьезные неудобства ждут любителей телевидения в ближайшие дни. В понедельник, 19 июля, в Омске будут отключены 20 основных телевизионных цифровых каналов. Они станут недоступны с 5 утра до 14 часов дня. В Таре каналы не будут работать до самого вечера.

Это связано с профилактическими работами. На телецентре планируется технический осмотр передающего оборудования. Уже к вечеру вещание ТВ вернется.

- Время отключений согласовано с редакциями телеканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ, – рассказали в Омском областном радиотелевизионнем передающем центре.