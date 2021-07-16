Юный омич убил дедушку гантелей, потом вызвал скорую и убеждал медиков, что погибший умер от болезни

В обстоятельствах случившегося разбирается следствие. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На нетривиальный вызов приехала недавно омская бригада скорой помощи. Вызывавший медиков 18-летний парень сообщил диспетчеру, что его 78-летний дедушка умер от болезни, и пригласил засвидетельствовать смерть.

Приехавший на место фельдшер был озадачен. На трупе после осмотра были обнаружены следы от ударов тупым предметом и множественные ранения. Внук не смог связно объяснить, как дедушка получил.

Медики сообщили об этом силовикам. Молодого человека задержали и по ходатайству следствия арестовали.

– По версии следствия, днем 13 июля подозреваемый из личных неприязненных отношений нанес деду гантелей и ножом телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте, после чего подозреваемый позвонил в скорую и сообщил, что пенсионер скончался от болезни, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершенного преступления. Расследование продолжается.