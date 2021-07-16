Жительница Омска зарубила топором любовника, оскорбившего ее сына

Агрессивную жительницу Омска задержали. Фото: СУ СК России по Омской области

Как и 99% таких историй, эта началась с совместного застолья. Меняется только геолокация. На этот раз трагедия произошла в доме на проспекте Мира. Вечером 14 июля 40-летняя женщина выпивала с 60-летним сожителем.

В какой-то момент беседа зашла в тупик: собутыльнице показалось, что любовник нелестно отзывается о ее сыне. Она почувствовала себя оскорбленной, и в качестве аргумента изрубила обидчика топором.

На следующий день труп погибшего с множественными ранениями нашли в квартире родственники. Примечательно, что обвиняемая в убийстве лишена родительских прав на сына, за которого она так яростно радеет.

– Подозреваемая задержана, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.