Опасные растения не допустили в страну

Опасная продукция была обнаружена при проведении карантинного фитосанитарного контроля. Она поступила в нашу страну из стран ЕАЭС. В 5 случаях были выявлены 3 вида вредных карантинных объектов: повилика, восточная плодожорка, южноамериканская томатная моль. Эти растения и вредители включены в «Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза». А в целом с начала этого года было выявлено 51,1 тонн зараженной подкарантинной продукции. Это была плодоовощная продукция, которую пытались ввезти в наш регион для реализации: персики – 9,2 тонн, абрикосы – 1,7 тонн, томаты – 20,2 тонн, картофель – 20 тонн, свекла – 20 тонн.

Для того, чтобы предотвратить распространение на территории региона карантинных объектов вся зараженная продукция возвращена странам- экспортерам – в Казахстан и Киргизию.