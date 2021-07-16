В Омске внезапно скончался директор омской Станции юных туристов Сергей Поляков

Сергей Поляков. Фото: sut-omsk.nubex.ru

На 60-м году жизни скоропостижно скончался руководитель омской Станции юных туристов Сергей Поляков, сообщает «СуперОмск».

Издание уточняет, что произошло это еще 7 июля. С 14 числа обязанности директора СЮТУР временно исполняет Наталья Рябченко.

На официальном сайте Станции юных туристов сообщается, что Сергей Михайлович окончил омский пединститут. Его трудовой стаж составлял почти 40 лет.

Он был награжден знаком Центра детско-юношеского туризма Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма», Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации «За успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительному образованию детей и подростков и многолетний плодотворный труд»