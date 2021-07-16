Самый богатый омский депутат заработал за год 73 миллиона

Самый богатый депутат горсовета заработал 73 млн. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты омского горсовета отчитались о доходах за 2020 год. Самым богатым стал единоросс Андрей Бондаренко. Он задекларировал 73,8 млн. рублей. Его жена заработала всего лишь 31 тысячу. На двоих семейная пара владеет 15 автобусами. Андрей Бондаренко занимается бизнесом в сфере пассажирских перевозок.

Второе место по доходам у Ларисы Горностаевой с доходом в 30 миллионов рублей. У Георгия Архипова третье место по финансам. В прошлом году депутат заработал 13 миллионов рублей. Он владеет дорогим внедорожником RAM.

Самым бедным и скромным парламентарием оказалась Елена Кокорина из ЛДПР. Она задекларировала в прошлом году всего лишь 330 тысяч. При этом у нее на пару с мужем две машины.