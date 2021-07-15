Житель Омской области, задержанный за пьяное вождение, сбежал из полицейской машины

Дебошира арестовали на 7 суток. Фото: Архив "КП"

Пьяного водителя, катавшегося по Нововаршавке в ночь на 4 июля, заметил патруль. Сидевший за рулем 35-летний водитель не сразу отреагировал на требование остановиться. А, сделав это, выскочил из машины и бросился наутек, матеря при этом догонявших его стражей порядка.

Пьяного спринтера в итоге задержали и усадили в полицейское авто. Мужчина наотрез отказался проходить медосвидетельствование и заявил, что никакой машиной он не управлял. А под утро и вовсе вырвался и снова пустился в бега. Его снова задержали.

– Судья определил 7 суток административного ареста 31-летнему М. за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. При этом действия М. были квалифицированы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, – сообщает пресс-служба Нововаршавского районного суда.