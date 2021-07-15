В Омске ради празднования Курбан-байрама перекроют движение в центре

В Омске перекроют движение на двух улицах ради проведения религиозного праздника. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Совсем скоро мусульмане по всему миру будут отмечать крупный праздник Курбан-байрам. В Омске он тоже пройдет. многие соберутся в Центральной соборной мечети для проведения праздничного богослужения. из-за этого с 6 утра до 10:00 20 июля будет перекрыто движение на улицах 19-я и 20-я Линии в границах улиц Лермонтова и 10 лет Октября.

В это время также нельзя будет припарковаться в районе перекрытых улиц, уточняю в пресс-службе департамента общественной безопасности Омска. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты, учитывая ограничения в движении.