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Общество15 июля 2021 14:31

В Омске ради празднования Курбан-байрама перекроют движение в центре

Улицы, прилегающие к центральной мечети, перекроют на весь день
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске перекроют движение на двух улицах ради проведения религиозного праздника.

В Омске перекроют движение на двух улицах ради проведения религиозного праздника.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Совсем скоро мусульмане по всему миру будут отмечать крупный праздник Курбан-байрам. В Омске он тоже пройдет. многие соберутся в Центральной соборной мечети для проведения праздничного богослужения. из-за этого с 6 утра до 10:00 20 июля будет перекрыто движение на улицах 19-я и 20-я Линии в границах улиц Лермонтова и 10 лет Октября.

В это время также нельзя будет припарковаться в районе перекрытых улиц, уточняю в пресс-службе департамента общественной безопасности Омска. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты, учитывая ограничения в движении.