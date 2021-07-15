Омские продавцы паленого алкоголя заработали 13 миллионов

В Омской области на поддельном алкоголе заработали почти 15 миллионов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полицейские выявили факт продаже паленых алкоголя и сигарет в одном из магазинов Муромцевского района. К этому оказались причастны несколько местных жителей. Они некоторое время продавали через магазин поддельную продукцию. Во время обысков в домах организаторов преступной схемы полиция нашла огромную сумму наличными. В сейфах в доме одного из фигурантов нашли 13 миллионов рублей и 25 тысяч долларов, это примерно еще 1 850 000 рублей.

Как отметили в пресс-службе полиции, на организаторов подпольного бизнеса завели уголовное дело. Расследование продолжается, правоохранители проводят проверки и обыски.