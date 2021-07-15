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Общество15 июля 2021 12:47

Бдительная пенсионерка спасла подъезд омской многоэтажки от пожара

Она оказалась единственной, кто вышел из квартиры проверить, откуда доносится запах гари
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Спасатели оказались удивлены, обнаружив причину пожара. Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

Спасатели оказались удивлены, обнаружив причину пожара. Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

В МЧС позвонила пенсионерка и сообщила, что в одном из многоэтажных домов в Центральном округе начался пожар. Когда спасатели приехали на место, в подъезде уже было довольно много дыма. Сразу определить его источник не удалось, поэтому спасатели обследовали этажи и мусоропровод. Повезло, что источник дыма обнаружился уже на третьем этаже. Сотрудники МЧС вскрыли обналичку лифта из-за которой и валил дым и были немало удивлены.

- С помощью инструментов мы сняли всю обналичку и оттуда посыпались окурки. Их было столько! Впервые такое зрелище в нашей многолетней практике, - вспоминает один из спасателей, принимавших участие в тушении.

Огонь чуть не распространился на весь подъезд из-за брошенного в шахту лифта окурка. Оказалось, что курильщик не первый раз промышляет таким хулиганством. Окурков в шахте насобирали целое ведро. Жители дома подозревают, кто мог превратить шахту в огромную пепельницу.

- Будем разговаривать и убеждать. Страшно даже представить, если бы разгорелся огонь, замкнуло проводку и в лифте оказались бы заперты люди. Хорошо, что я всегда дома, почувствовала запах дыма, - рассказала Надежда Ивановна, пенсионерка, которая и позвонила пожарным.

Теперь лифт закрыт на ремонт. Жителям подъезда придется подниматься пешком. Благодарны за это курильщику они точно не будут. В пресс-службе МЧС напоминают, что в бросать окурки и другие предметы в шахту лифта опасно, это может привести к трагедии.