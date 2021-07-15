Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2021 12:36

Для выезда за границу вместе со своими питомцами можно оформить ветеринарный сертификат онлайн

КомментироватьОставить комментарий(0)

Россельхознадзором реализована возможность оформления ветеринарных сертификатов на домашних животных, которые выезжают вместе со своими владельцами за границу, в электронном виде в компоненте eCert.

Внести данные в онлайн-заявку на оформление ветеринарного документа можно при путешествии в любую страну мира.

В частности, теперь в системе eCert в сертификат возможно внести все необходимые дополнительные сведения, в том числе, о проведенных вакцинациях и обработках против паразитов, а также о предстоящей поездке: месте назначения, маршруте следования и транспортном средстве. Таким образом, владелец домашнего животного сможет удаленно, до прибытия в аэропорт или иное место оформления документов, направить в Россельхознадзор необходимую для оформления сертификата информацию, что существенно сократит время проведения ветеринарного контроля и выдачи сопроводительных документов.

С обновленной инструкцией о подаче заявки можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, напоминаем, что в публичной веб-форме eCert доступна также онлайн-запись на прием в конкретный пограничный контрольный ветеринарный пункт с выбором даты и времени для получения ветеринарного сертификата.