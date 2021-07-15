Для выезда за границу вместе со своими питомцами можно оформить ветеринарный сертификат онлайн

Россельхознадзором реализована возможность оформления ветеринарных сертификатов на домашних животных, которые выезжают вместе со своими владельцами за границу, в электронном виде в компоненте eCert.

Внести данные в онлайн-заявку на оформление ветеринарного документа можно при путешествии в любую страну мира.

В частности, теперь в системе eCert в сертификат возможно внести все необходимые дополнительные сведения, в том числе, о проведенных вакцинациях и обработках против паразитов, а также о предстоящей поездке: месте назначения, маршруте следования и транспортном средстве. Таким образом, владелец домашнего животного сможет удаленно, до прибытия в аэропорт или иное место оформления документов, направить в Россельхознадзор необходимую для оформления сертификата информацию, что существенно сократит время проведения ветеринарного контроля и выдачи сопроводительных документов.

С обновленной инструкцией о подаче заявки можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, напоминаем, что в публичной веб-форме eCert доступна также онлайн-запись на прием в конкретный пограничный контрольный ветеринарный пункт с выбором даты и времени для получения ветеринарного сертификата.