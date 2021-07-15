Голосование в сентябре продлится три дня. Это удобно, считают эксперты

1 июля 2021 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла положение № 13/103-8 «об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд».

Представители Общественной палаты Омской области оценили основные пункты Положения, касающиеся работы наблюдателей и соблюдения законности и безопасности избирательного процесса.

Председатель комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты Омской области Надежда Чекалева уверена, что новый порядок голосования важен и для наблюдателей, прежде всего, и для граждан вообще. В положении регламентированы очень серьезные моменты, которые в ком-то, может быть, и вызвали бы какие-то сомнения, но теперь все четко закреплено в документе. Для наблюдателей это три дня работы, но зато это дает возможность людям, невзирая на какие-то объективные трудности, связанные с пандемией или личной занятостью, принять участие в голосовании в течение этих трех дней. Продуманы такие защитные механизмы, чтобы люди не испытывали никаких опасений и затруднений в период голосования, поэтому то, что сейчас распространяется вся необходимая информация для граждан, для наблюдателей, – это важно, солидно и нужно.

Член комиссии по социальной политике, развитию здравоохранения и демографии Общественной палаты Омской области Тамара Синичникова сообщила, что была наставником и обучала будущих наблюдателей от Общественной палаты. Судя по откликам, которые получила Синичникова, у большинства населения возможность проголосовать в течение трех дней вызвала положительную реакцию, потому что разные могут быть причины, почему одного дня не хватает, и сейчас, с учетом эпидемической ситуации, неизвестно, как ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет развиваться осенью.

- Чтобы избежать скученности, соблюсти меры безопасности, трехдневное голосование – это удобный вариант, - уверена Тамара Геннадьевна. - Люди смогут сделать свой выбор и выполнить свой гражданский долг. При этом, конечно, можно рассчитывать на более высокую явку, что позволит соблюсти избирательные права большего числа граждан.

Еще одним нововведением этих выборов будет сейф-пакет. Его опечатают после каждого дня голосования, при этом подсчет голосов будет вестись только в финальный день выборов.

Кроме того, по мнению эксперта, в течение трех дней у наблюдателей будет больше возможностей объективно и беспристрастно наблюдать за процессом – на избирательных участках не будет скученности и очередей. А это позволит обеспечить законность и прозрачность избирательной кампании.