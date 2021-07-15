За полгода в авариях на омских дорогах погибли 19 человек

Аварии на дорогах Омска стали происходить реже. Фото: Сергей ГАПОН

В дептрансе подвели итоги за первое полугодие 2021 года по аварийности на дорогах. Оказалось, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий снизилось.

Так за полгода в Омске произошло 736 ДТП с пострадавшими, в то время как в 2020 этот показатель составил 831. Пострадали в столкновениях 924 омича, в прошлом году этот показатель превысил тысячу человек и составил 1067. Погибли на дрогах в этом году уже 19 человек, но и этот показатель оказался ниже, чем аналогичный в прошлом году. В первом полугодии 2020 года в ДТП скончались 25 человек.

По статистике на 75% меньше зафиксировали переворачиваний автомобилей, на 69% снизилось количество наездов на велосипедистов, зафиксировали 11 таких случаев. Сбивать пешеходов омские водители стали реже на 16%, а садиться нетрезвыми за руль на 29%. Снизилось по данным департамента и количество аварий, где пострадали дети, их стало меньше на 7%.